La precarietat laboral entre els joves: una realitat que persisteix

Accedir al món laboral s’ha convertit, per a molts joves, en un camí ple d’incerteses. Lluny de la idea d’una feina estable després dels estudis, la realitat sovint passa per contractes temporals, sous baixos i poques garanties de futur. La precarietat laboral no és un fenomen nou, però continua afectant especialment les noves generacions. Una de les característiques més evidents d’aquesta situació és la temporalitat. Molts joves encadenen contractes de curta durada o feines puntuals que dificulten qualsevol mena d’estabilitat. Això no només afecta l’economia personal, sinó també la possibilitat de planificar projectes de vida, com independitzar-se o continuar formant-se.
A aquesta inestabilitat s’hi suma, sovint, la sobrequalificació. No és estrany trobar persones amb estudis superiors ocupant llocs de treball que no requereixen aquesta formació. Aquesta situació genera frustració i la sensació que l’esforç invertit en els estudis no es veu recompensat. Al mateix temps, posa en evidència un desajust entre el sistema educatiu i les necessitats del mercat laboral.
Els baixos salaris són un altre element clau. Encara que es tingui feina, moltes vegades els ingressos no són suficients per a garantir una vida digna sense suport extern. Això contribueix a allargar la dependència econòmica de la família i limita les oportunitats de desenvolupament personal.
També cal tenir en compte el paper de les pràctiques i els contractes en formació. Tot i que poden ser una bona porta d’entrada al món laboral, en alguns casos es converteixen en una forma de prolongar situacions de precarietat. Quan no hi ha una veritable aposta per la formació i la inserció, aquestes experiències poden acabar sent poc útils.
Les conseqüències d’aquesta realitat van més enllà de l’àmbit econòmic. La incertesa constant pot afectar la salut emocional, generar desmotivació i dificultar la construcció d’un projecte vital estable. La manca de perspectives clares també pot empènyer molts joves a buscar oportunitats fora del país.
Tot i això, la precarietat laboral no és una situació inevitable. Afrontar-la implica repensar les polítiques d’ocupació, millorar la qualitat dels contractes i reforçar la connexió entre educació i feina. També és important donar valor a la formació pràctica i a les competències que faciliten la inserció laboral.