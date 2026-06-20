Redacto l’article quan el Servei Meteorològic de Catalunya activa un preavís d’onada de calor entre diumenge dia 21 i dimecres dia 24, Sant Joan. Una situació massa habitual ja aquest segle. Els anys vuitanta o noranta abrigar-se la Nit de Sant Joan era habitual. Ploure uns quants dies durant el juny, ben normal. Obrir la temporada de platja aprofitant Sant Joan, el més freqüent.
Juny ha passat a ser un infern molts dies. Un panorama crític per a la vegetació mediterrània que necessitava arribar a l’estiu, juliol i agost, amb bones reserves d’hidratació. Ara, la calorada massa habitual, ho ha tallat.
L’infern dels inferns va ser l’any passat. Aquesta onada de calor, de la qual faré balanç la setmana vinent no apunta a ser la més forta de totes elles, però sí a situar-se en els llocs més alts de la sèrie climàtica.
Recordeu l’excepcionalitat de l’any passat amb aquestes línies de fa un any:
Juny del 2025 ha estat el 8è mes més càlid de TOTS els mesos de l’any viscuts a l’observatori Fabra de Barcelona des de 1914. El 5è a Lleida des de 1941 (primer cop que un juny se situa en el top 10). Però si, tal com us comentava en un anterior article, la temperatura del mar el 30 de juny de la boia de Puertos del Estado de Sa Dragonera en aigües de Mallorca amb 30,55 la considerava inimaginable i estratosfèrica encara em sorprèn més la de la vila basca de Guipúscoa, Pasaia. Aquell dia donava 26 °C!!! Un 30 de juny de fa poques dècades, 16 o 17 °C haguessin estat habituals. Mai m’he banyat a la zona, sempre que havia remullat els peus, sempre a ple estiu, als anys 90 sortia en segons. Soc fredolic. Trobar-hi la temperatura de Salou a finals de juliol, un 30 de juny no ho hauria imaginat mai.
Realment estratosfèriques les dades. Que l’observatori Fabra, amb uns 1.200 mesos enregistrats, tingui un mes de juny com a 8è més càlid, ens dona idea del que ens arriba i arribarà.
Per Francesc Mauri