Una proposta artística andorrana serà present a Fira Tàrrega

Andorra estarà representada per segon any consecutiu a la Fira Tàrrega gràcies a la renovació del conveni de col·laboració entre el Govern i Fira Tàrrega. Precisament, i per primera vegada, la 45a edició de l’esdeveniment, que tindrà lloc de l’11 al 14 de setembre, comptarà amb una proposta artística andorrana que ha estat seleccionada d’entre els 54 espectacles programats per la direcció artística de Fira Tàrrega. L’artista Emma Riba participa amb l’obra Foc i Lloc que es podrà veure el dissabte, dia 13, a les 16 h i el diumenge 14, a les 11 h. A més, Andorra manté la presència institucional amb l’estand.
Aquesta participació s’emmarca dins l’estratègia del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports per a internacionalitzar i professionalitzar el sector. A més, constitueix una oportunitat única per a difondre i promocionar internacionalment les arts escèniques del país i contribuir a crear nous públics i mercats per a les propostes artístiques andorranes.
En aquest sentit, i segons el conveni, el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, entre altres compromisos, assumeix el pagament del caixet de 3.000 € a la companyia seleccionada (Foc i Lloc, d’Emma Riba). A canvi, Fira Tàrrega assumeix els següents compromisos: les necessitats tècniques, de personal, promoció i difusió, així com també les dietes de la companyia durant els dies d’actuació i el seu allotjament. A més a més, s’ha negociat un descompte del 100% en la tarifa oficial de l’estand institucional i l’allotjament gratuït a la delegació institucional del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports.
L’any 2024, el Govern d’Andorra va arribar a un acord amb Fira Tàrrega per a promoure l’intercanvi artístic i per a la presència al festival de propostes escèniques procedents d’Andorra. Així, fruit d’aquest acord, el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, per primera vegada, va disposar d’un estand a la fira professional, un espai amb presència d’una quarantena d’institucions públiques, companyies, productores privades i espectacles andorrans.
Fira Tàrrega és una de les fires d’exhibició, promoció i comercialització de les arts escèniques, de carrer i de nous formats referents a nivell mundial. Treballa per la dinamització de la creació escènica i l’intercanvi artístic professional en clau nacional i internacional.