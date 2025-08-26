La part històrica d’Escaldes esdevindrà l’escenari de la 2a edició del Caldes Festival

Escaldes-Engordany acollirà la segona edició del Caldes Festival, del 26 al 28 de setembre, amb l’objectiu de revitalitzar la zona històrica de la parròquia i donar a conèixer els espais remodelats o adquirits pel Comú. Amb tot, el dijous 25 de setembre hi haurà un avançament del festival, amb la inauguració oficial del Projecte Caldes. La plaça de l’Església serà l’escenari d’una pantalla de grans dimensions per a visionar el documental sobre la trajectòria de Javier Balmaseda i la transformació de la part alta.
Tot seguit, es farà un recorregut pel projecte Caldes fins a la placeta del Madriu, on s’inaugurarà l’obra i s’oferirà un petit refrigeri. La cònsol major, Rosa Gili, ha explicat que “ens fa especial il·lusió presentar aquest festival, que es desenvolupa en llocs de nova adquisició o renovats”, destacant que “hi ha zones, com la plaça de l’Església o la borda Gabriel, que l’any passat encara estaven en obres”. “Era una zona deprimida i ara s’hi ha fet diferents actuacions per a fer-ho atractiu i agradable, per a fer poble, amb zones agradables per als nostres ciutadans i també pels turistes”, ha afegit la cònsol major.
La plaça de l’Església serà també l’epicentre del Festival Caldes d’enguany. Aquest espai emblemàtic, recentment recuperat com a punt de trobada i convivència a la part alta de la parròquia, es convertirà en l’escenari principal del festival, oferint un entorn acollidor i amb encant per a gaudir de la música en directe. També seran protagonistes altres indrets entre els quals el jardí i la borda Gabriel, la plaça Santa Anna, l’Espai Caldes, el darrer tram de l’avinguda Carlemany, el passeig del riu, la placeta del Madriu i la placeta de l’Obac. Com l’any passat, el públic podrà gaudir d’espectacles de dansa, circ, concerts, jocs, acrobàcies i molt més en aquests diferents escenaris, de manera totalment gratuïta. El conseller de Cultura, Valentí Closa, ha indicat que el festival permet “ensenyar tots aquests espais d’una manera lúdica i festiva” amb un “esdeveniment familiar, amb una programació àmplia pensada per a tota la família, no només per als més petits”.
El festival vol potenciar i donar veu a artistes del país i també ofereix espectacles d’artistes forans. En aquest edició, Miki Núñez, Alidé Sans i Dave Rowntree, DJ set (Blur) seran les propostes estrelles. El cantant català actuarà el primer dia del festival a les 19.30 h. L’endemà, dissabte 27 de setembre a les 18 h, Alidé Sans presentarà el seu darrer treball Arraïtz. Ambdues actuacions, que tindran lloc a la plaça de l’Església, són possibles gràcies a l’acord de col·laboració que el Comú ha establert amb el Festivalot, el festival de música en família de referència a Catalunya, organitzat per la formació musical Els Amics de les Arts a través de la seva productora Pistatxo Produccions.
A més, aquest acord també farà possible la celebració de dos tallers de percussió en família, amb exintegrants del grup Txarango, que enriquiran la programació del Caldes Festival. El diumenge serà el torn de la proposta Dave Rowntree, DJ set, bateria de la mítica banda britànica Blur, que oferirà una sessió especial de migdia (12.30 h) per a gaudir de la cultura i la música amb una mirada actual.
El festival donarà el tret de sortida el divendres a les 18 h amb l’obertura de la Zona Teca, a la plaça de l’Església, un espai de furgoteques amb una oferta gastronòmica per a tothom que enguany s’ha ampliat i estarà oberta cada dia fins les 22 h. Seguirà amb la càpsula Modern jazz, a càrrec de les alumnes d’Escènic de Líquid Dansa (18.15 h, plaça de l’Església); una maleta de contes: Diu la llegenda…, a càrrec de Líquid Dansa (18.30 h, plaça Santa Anna); i acabarà amb el concert del Miki Núñez. A més, de 10 h a 19 h es farà jornada de portes obertes a la borda Gabriel, per a donar a conèixer el nou espai a la ciutadania.
L’endemà es reprendrà l’activitat amb la càpsula Modern Jazz (11.15 h i 15.45 h, placeta del Madriu); una mostra d’aeris i jam de circ amb Meritxell Rabassa (11.30 h i 16 h, placeta del Madriu); el taller de percussió per a famílies amb percussionistes del grup Txarango (11.30 h i 16.30h, Espai Caldes); un migdia musical amb Eugenia Correia (12 h, jardí borda Gabriel); el concert d’Alidé Sans (18 h, plaça de l’Església); dansa teatre amb Xavi Pérez (20 h, jardí borda Gabriel); i el dia acabarà amb el vespre musical amb el concert debut d’Àlex Orona (20.30 h, jardí borda Gabriel).
El diumenge, 28 de setembre, els espectacles començaran a les 11 h amb la càpsula Modern Jazz (plaça Santa Anna); migdia màgic amb el Magow & Mireia de l’Sx3 (11.30 h, plaça de l’Església) i finalitzarà amb la sessió de DJ Dave Rowntree (Blur) a la plaça de l’Església.
Al llarg de tot el festival també es podrà gaudir d’instal·lacions i espais lúdics com la Boira, un portal màgic, una divisió entre dimensions creada per llums i fum (passeig del riu); La Caixeta, un espectacle que endinsarà el públic en un viatge ple d’engranatges que es transformen i donen viada a una bonica històrica d’amor prohibit entre la música i la dansa sota el govern del rei Por (av. Carlemany); el Jardí Tell de Fusta, on la fusta serà l’element central, amb instal·lacions i peces que convidaran les famílies a jugar i experimentar (plaça Santa Anna).
Durant els tres dies del Caldes Festival també es durà a terme un concurs de fotos a través d’Instagram. Els participants podran fer-se una fotografia divertida al punt fotogràfic situat a la placeta de l’Obac. La foto s’haurà de publicar a la xarxa social amb l’etiqueta #festicaldes i seguir el compte del Comú per a optar a guanyar una entrada doble pel concert de Gòspel, que tindrà lloc el 5 de desembre, i un lot de marxandatge del Projecte Caldes.