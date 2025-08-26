Oberta la convocatòria per a sol·licitar les beques a l’estudi d’Ensenyament Superior per al curs 2025-2026

Amb l’objectiu de garantir el dret a l’educació de manera efectiva, el Govern ha acordat obrir una nova convocatòria per a les beques a l’estudi d’Ensenyament Superior per al curs 2025-2026. Aquestes beques s’adrecen a estudiants que vulguin cursar estudis oficials de formació professional superior, i de primer i segon cicle universitaris en centres situats a Andorra, a l’estranger o a distància.
Aquests ajuts tenen per objectiu compensar les desigualtats econòmiques i socials, i incentivar la continuïtat de la formació en l’ensenyament postobligatori. El període per a sol·licitar l’ajut comença aquest dimecres, 27 d’agost, i s’allarga fins el dia 30 de setembre.
Per a poder accedir a aquests ajuts, cal complir requisits, que es publicaran al BOPA dimecres, vinculats amb la capacitat econòmica de la llar; i estableix diferents imports màxims per conceptes com la matrícula, el material, el desplaçament, la manutenció o la residència. També cal acreditar i documentar les despeses i un bon assoliment de les matèries cursades.
Les sol·licituds d’ajuts a l’estudi d’Ensenyament Superior es poden fer per via telemàtica accedint a la pàgina web e-tramits.ad, o bé de forma presencial, amb cita prèvia, al Servei de Tràmits del Govern, situat a l’edifici administratiu del Govern, al carrer Prat de la Creu, 62-64, d’Andorra la Vella, o als serveis de Tràmits dels comuns.