Una parella arrestada per agredir-se mútuament i tres persones per possessió de droga

Agents del Cos de Policia han procedit a la detenció, la matinada d’aquest divendres, en un hotel d’Ordino, d’un home de 51 anys i d’una dona, de 37 anys i no resident, com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral. Segons informa el servei de l’ordre, la parella en qüestió s’hauria agredit mútuament.
Tres detencions per possessió d’estupefaents
Pel que fa a delictes contra la salut pública, la Policia ha arrestat, a la frontera del riu Runer, dos homes i una dona de 39, 37 i 31 anys, tots turistes, que accedien al país la matinada de dijous amb 0,5 grams de cocaïna; 1,8 grams d’heroïna i 4,1 grams de tusi, respectivament.