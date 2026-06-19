Quatre detinguts per conduir sota els efectes de l’alcohol, un d’ells implicat en un accident

Quant a conducció sota els efectes de l’alcohol, aquests darrers dies, efectius del servei de Policia han procedit a la detenció de quatre persones: un home no resident de 32 anys que circulava contra direcció amb una taxa d’1,91; un altre conductor, de 71 anys, a qui es va controlar amb un positiu d’1,79 després que, aquest, patís un accident de circulació de danys materials en un aparcament d’Encamp.
Les altres dues persones arrestades són un turista de 31 anys amb una taxa positiva de 2,33 i, finalment, un home de 40 anys amb una alcoholèmia d’1,44.