Detinguda la conductora que dilluns va atropellar un nen que creuava per un pas de vianants a Incles

Aquesta setmana, el servei de Policia ha detingut, com a presumpta autora d’un delicte contra la integritat física i moral per lesions per imprudència greu, la conductora que va atropellar un menor de 10 anys, dilluns, a primera hora del matí, quan el nen travessava un pas de vianants a la CG-2, a Incles. La dona, de 29 anys, que va donar negatiu a la prova d’alcoholèmia i de drogues i que respectava el límit de velocitat, conduïa en sentit descendent quan va tenir lloc l’accident.
A causa de les ferides per l’atropellament, el menor va haver de ser traslladat en helicòpter, primer a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i, després, a un centre hospitalari de la ciutat de Barcelona.