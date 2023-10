Una nova experiència a l’MCTA explorarà les emocions a través de l’art

Cartell sobre la conferència-taller organitzada per l’MCTA (museu)

L’octubre és un mes dedicat a la consciència del benestar mental i la salut psicològica, i el Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) se suma a aquesta celebració amb una proposta dirigida als adults. La conferència-taller ” L’art i les emocions (amagades)”, tindrà lloc el dijous 26 d’octubre i ha estat dissenyada per la reconeguda psicòloga andorrana, Marta Compte, especialitzada en psicologia clínica i per Ariadna Alonso, artterapeuta. La sessió estarà dirigida als amants de l’art i a les persones interessades en apropar-se a les emocions que es connecten amb les obres pictòriques.

Sota la direcció de la psicòloga Marta Compte, professional amb més de trenta anys d’experiència i cofundadora del Centre d’Atenció psicològica NIVI i la col·laboració de l’artterapeuta Ariadna Alonso, els participants tindran l’oportunitat de recórrer les diferents obres de “Khrôma. L’univers emocional del color” i descriure les emocions que els desperten: “Què m’interpel·la d’aquesta obra? Quines emocions em suscita?”, seran algunes de les preguntes que es dirigiran al públic.

L’activitat tindrà una hora de durada i permetrà als assistents explorar les seves pròpies emocions davant l’art, reflexionar sobre les seves experiències i estats emocionals, i comprendre millor les funcions adaptatives de les emocions.

Segons Compte, “s’abordarà el com d’una mateixa obra d’art, es desperten diferents emocions per a mostrar que l’emotivitat que es desperta no té tant a veure amb l’obra exposada, sinó amb les experiències i els estats emocionals propis”. D’altra banda, les psicòlogues parlaran sobre el poder de l’art que permet despertar emocions, però que a la vegada serveix per a poder canalitzar-les i transformar-les d’una altra manera.

Segons alguns estudis, l’expressió artística i l’observació d’obres d’art poden tenir efectes terapèutics significatius. Per a la Cap de Projectes del Museu, Teresa Areny, “el Museu Carmen Thyssen Andorra és un lloc idoni per a aquest tipus d’exploració, ja que les obres exposades ofereixen una àmplia gamma d’expressions emocionals i temàtiques que poden connectar amb les emocions dels espectadors. Per al museu és important tractar l’art des de diferents vessants, i poder parlar de salut mental, també ens obre noves finestres inclusives”.

El Dia Mundial de la Salut Mental que s’ha celebrat aquesta setmana, reivindica la importància de parlar obertament sobre la salut mental i reduir l’estigma que l’envolta.

PROGRAMA

Dijous 26 d’octubre 2023: CONFERÈNCIA-TALLER “L’art i les emocions (amagades)”

• A càrrec de les psicòlogues Marta Compte i Ariadna Alonso

• Sessió a les 19 hores

• Activitat a partir de 18 anys, gratuïta amb reserva prèvia

• Informació professionals: www.nivi.ad.