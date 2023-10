Ferit greu en caure amb el vehicle d’uns 15 metres a la Massana

Un cotxe accidentat (Arxiu)

Ahir dissabte, 14 d’octubre, a darrera hora de la nit (23:36 hores), el servei de Policia rebia un avís alertant d’un accident de circulació que s’acabava de produir a la rotonda del túnel dels Dos Valires, a la parròquia de la Massana

En aquest sinistre de trànsit, únicament, hi va haver un vehicle implicat amb matrícula del Principat d’Andorra. Segons fonts policials, el vehicle va sortir de la via per on transitava i es va precipitar d’una alçada aproximada de 15 metres. El conductor, home de 28 anys, resulta ferit de gravetat en l’incident.