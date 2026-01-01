Una avaria al Pas de la Casa afecta dues línies de Grau Roig durant prop de 10 minuts

Una avaria en un cable de mitjana tensió entre dues Estacions Transformades a la zona del Pas de la Casa ha provocat afectacions en diverses línies elèctriques de la localitat encampadana, que gestiona Sercensa, i també ha afectat a una part de les línies que FEDA gestiona a la zona de Grau Roig, provocant dos talls de subministrament que han estat de 14 i de 10 minuts de durada, en tres línies. El primer tall s’ha produït a les 10:39 hores i el segon ha estat a les 11:09, afectant un total de 46 clients.
La prioritat per part dels equips de FEDA ha estat restablir el subministrament elèctric a totes les zones afectades. A partir d’aquí, sobre el terreny els equips tècnics de FEDA han col·laborat amb Sercensa per a poder identificar l’avaria i ubicar-la en un cable que transita entre dues estacions transformades al Pas de la Casa. Amb el subministrament restablert, FEDA manté aquesta col·laboració amb Sercensa per a resoldre la incidència.