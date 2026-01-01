Joya no Kane: la tradició japonesa de les 108 campanades de Cap d’Any

Al Japó, la nit de Cap d’Any (Ōmisoka) està marcada per rituals que combinen espiritualitat, reflexió i esperança. Entre aquests, destaca especialment el Joya no Kane, una cerimònia que fa sonar les campanes dels temples 108 vegades per a donar la benvinguda al nou any. El terme Joya no Kane es tradueix aproximadament com “les campanades de la vigília de Cap d’Any”.
Aquesta tradició té arrels en el budisme i està vinculada a la purificació dels humans. Segons la creença, cada so de la campana representa un dels 108 desitjos i passions terrenals que, si no es controlen, generen sofriment. Les campanades serveixen per a purgar aquests desitjos i començar l’any amb la ment clara i el cor net.
La cerimònia té lloc als temples budistes arreu del país. Les campanes, algunes de grans dimensions, sonen a intervals regulars fins a la mitjanit, sumant un total de 108. Molts japonesos visiten els temples a la vigília, participen en el ritual i, després, ofereixen oracions per la salut, la prosperitat i la felicitat de l’any vinent.
A més de la purificació espiritual, el Joya no Kane és un moment per a la reflexió personal: es recorden els errors de l’any passat, es deixen enrere les rancúnies i es fixen objectius per al futur. Tot i que el ritual bàsic és comú a tot Japó, hi ha petites variacions locals. Alguns temples ofereixen oportunitats per a tocar la campana als visitants, mentre que d’altres combinen la cerimònia amb menjars tradicionals o amb la lectura de sutres.
En moltes llars, la visita al temple per a escoltar les campanades forma part d’una jornada més amplia que inclou haver de menjar toshikoshi soba (fideus de Cap d’Any) i preparar la casa per a rebre el nou any amb netedat i ordre.