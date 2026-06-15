Un menor és traslladat a l’hospital en ser atropellat a Incles

Un menor d’edat de 10 anys ha resultat ferit aquest dilluns, a primera hora del matí, quan ha estat atropellat per un turisme amb matrícula andorrana en un pas de vianants a l’altura del punt quilomètric 15,850 de la carretera general número 2 (CG-2), a Incles. El menor ha estat traslladat en helicòpter fins a l’hospital.
Segons informa el servei de Policia, la conductora del vehicle ha donat negatiu en la prova d’alcoholèmia. El servei de l’ordre ha rebut l’avís alertant de l’atropellament a les 7:55 hores d’aquest matí de dilluns.