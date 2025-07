Un conductor drogat i begut s’enfronta a 25 anys de presó per envestir 5 persones

Una imatge del Centre Penitenciari (SFGA)

Intent d’assassinat múltiple per part d’un conductor o de lesionar vianants? És el que el Tribunal de Corts haurà de jutjar en dos mesos. Per a la fiscalia, el març de 2024 un turista espanyol va atropellar cinc joves del país a la sortida d’una discoteca “amb la intenció de matar-los”. El jove conduïa el vehicle sota els efectes de l’alcohol i les drogues. Per això, el ministeri públic li reclamarà 25 anys de presó. L’home està ingressat, provisionalment, al Centre Penitenciari. Així ho publica aquest dimarts AndorraDifusió.

Pel que fa a la defensa de l’acusat, ha recalcat que només un dels cinc afectats va patir ferides lleus. Ha assegurat que l’acusat no havia tingut cap discussió amb les víctimes i, per tant, no tenia raons per a atacar-los. Simplement va voler-los apartar del seu camí, lesionant-los. Reconeix, això sí, que el comportament del seu client va ser absurd.

Per això el considera responsable de diversos delictes de lesions doloses i reclama que se’l condemni a tres anys de presó. També que sigui expulsat del Principat per dos anys.