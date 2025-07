Felipe dos Anjos i el BC Andorra separen els seus camins

Dos Anjos fent un mat davant el llavors Força Lleida (BC Andorra / arxiu)

El fins ara pivot brasiler del BC Andorra, Felipe dos Anjos, tanca una etapa de tres temporades com a tricolor després de finalitzar el seu contracte i declinar una nova proposta per a la seva continuïtat. Així ho ha anunciat a través de la seva pàgina web, aquest dimarts, 29 de juliol, el mateix club del Principat.

Dos Anjos va arribar a l’estiu de 2022 al país per a formar part del conjunt de jugadors que va acabar retornant el BC Andorra a la Lliga Endesa. Amb una temporada a l’antigament coneguda Leb Or i aquestes darreres dues a l’ACB, ha disputat un total de 106 partits amb la samarreta tricolor. A més a més, ha destacat per la seva proximitat i estima cap a l’afició de les valls, sentint-se, des del primer dia, molt arrelat al país i a la seva gent.

Des del BC Andorra “li agraïm tots els moments viscuts dins i fora la pista”, i se li desitja molta sort en el seu futur professional i personal. Val a dir que Felipe dos Anjos jugarà, ara, a l’Obradoiro, a 1a FEB/LEB1.