Un arrestat per desobeir una ordre d’expulsió, un altre per possessió de droga i un tercer per conduir amb el permís suspès

A la frontera hispanoandorrana del riu Runer, s’han detingut dues persones durant aquesta setmana; un home de 25 anys i no resident com a presumpte autor d’un delicte contra la Funció Pública per desobeir una ordre d’expulsió administrativa i, d’altra banda, un altre home per dur un embolcall amb 1,05 grams de cocaïna, quan accedia al Principat conduint el seu turisme particular.
Arrestat per conduir amb el permís suspès
Un altre home, de 53 anys, ha estat detingut els darrers dies com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia després que la patrulla el controlés conduint amb el permís suspès.