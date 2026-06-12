La Seu: la Biblioteca Sant Agustí acollirà l’acte de lliurament del Premi Joles Sennell

La Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell serà l’escenari, aquest dissabte, 13 de juny, del lliurament dels guardons del Premi Joles Sennell. L’acte tindrà lloc al pati de l’equipament i es complementarà amb una proposta adreçada al públic familiar. El programa començarà a les 11.30 hores amb la sessió de contes «Quina molèstia d’insectes», a càrrec de la companyia L’Estoló.
La història explica com en una clariana del bosc es troben una colla d’animalets que escolten atents el teixó Dante, que llegeix sobre dolços menjars. Quan comencen a llepar-se els bigotis, apareix una mosca, i al cap d’una estona ja en són moltes. Cansats d’aquest enrenou tan inoportú, els animalons es disposen a caçar tots aquests éssers molestos que es troben al bosc. Arran d’aquest fet i tot el que succeeix després, aprenen sobre la gran tasca dels petits pol·linitzadors i de les bestioles que netegen les caques del terra del bosc, fent que la vida en aquests entorns continuï funcionant.
Guanyadors 2026
A les 12 hores, es faran públics els guanyadors del concurs de contes infantils, organitzat per la Biblioteca Sant Agustí i RàdioSeu. A l’acte hi assistirà l’alcalde de la Seu d’Urgell i regidor de Cultura de l’Ajuntament urgellenc, Joan Barrera; el regidor de Participació Ciutadana, Jordi Mas Ortega; la directora del Centre de Recursos Pedagògics de l’Alt Urgell, Sandra Meya, i representants de les empreses patrocinadores del concurs (Fustes Grau i Grau, Microseu i Fundació Mútual de l’Alt Pirineu).