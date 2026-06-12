El Dia Mundial de Teixir en Públic també se celebra a la Seu

El municipi de la Seu d’Urgell se sumarà aquest dissabte, dia 13 de juny, a la celebració del Dia Mundial de Teixir en Públic amb una trobada oberta al passeig de Joan Brudieu, de les 10 a les 13 hores. La jornada, promoguda per l’associació Punt i seguim, forma part d’una iniciativa internacional que promou la pràctica del punt, el ganxet i altres tècniques tèxtils en espais públics. Les persones participants poden assistir-hi amb el seu material habitual de teixir i compartir la jornada amb altres aficionats i aficionades. La proposta compta amb el suport de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
El Dia Mundial de Teixir en Públic (World Wide Knitting in Public Day, WWKIPD) se celebra cada any el segon dissabte de juny i va ser creat en 2005 per la teixidora australiana Danielle Landes. Des de llavors, s’ha estès per nombrosos països com una manera de demostrar que teixir no és només una activitat individual, sinó també una pràctica social, intergeneracional i solidària.