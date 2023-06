Un 77% d’empreses té dificultats per a contractar talent qualificat

Imatge de la Trobada Empresarial al Pirineu que se celebra a la Seu (TEP)

Un 77% de les empreses que han participat en el Baròmetre Econòmic de la 34a Trobada Empresarial al Pirineu assegura que té dificultats per a contractar talent qualificat i prop d’un 20% afirma que té dificultats per a trobar personal qualificat només per a determinats llocs de treball.

Així es desprèn de les respostes de més de 370 empresaris i empresàries que han contestat a les preguntes plantejades per la Trobada aquest matí de divendres, just després de la taula ‘Perspectives econòmiques: frenada o acceleració del creixement?’ en què han participat el catedràtic d’economia financera de la UPF i vicepresident de la Xarxa Vives d’Universitats, Oriol Amat, i el doctor en economia i gestor d’inversions, Daniel Lacalle.

El president de la Trobada, Josep Serveto, ha constatat que el Baròmetre posa de manifest que l’empresariat que ha assistit a l’esdeveniment espera “incrementar la facturació i els beneficis i, que el gran inconvenient és la contractació de talent i, principalment, del talent qualificat”.

Així, el Baròmetre, que instava el teixit empresarial present a l’esdeveniment a respondre cinc preguntes sobre les perspectives econòmiques per al 2023, ha posat en relleu que l’empresariat es mostra optimista quant a facturació, beneficis i creació de llocs de treball per a aquest any. De fet, prop del 76% dels empresaris consultats considera que la facturació d’aquest any serà superior a la del 2022 davant del només 16% que creu que serà inferior.

D’altra banda, més de la meitat considera que milloraran els seus beneficis en relació amb l’any passat, un 35% pensa que seran similars i només un 13% calcula que tindrà menys beneficis. Pel que fa a la contractació, un 58% de l’empresariat preveu crear nous llocs de treball en els pròxims sis mesos -malgrat les dificultats per a contractar personal amb la qualificació adequada-, davant del 33% que no farà noves contractacions. Finalment, l’empresariat, pel que fa als preus de venda dels seus productes, un 48% no té previst incrementar-los davant del 41% que sí que ho farà.