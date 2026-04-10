Sant Jordi 2026: Taula rodona i signatura de llibres, aquest dissabte, a Encamp

La Biblioteca Comunal d’Encamp organitza una taula rodona i una posterior signatura de llibres per a presentar sis novetats literàries per Sant Jordi amb els autors com a protagonistes i amb la col·laboració de l’Associació d’Editors d’Andorra. l’acte es durà a terme aquest mateix dissabte, 11 d’abril, a les 10:30 hores. L’activitat comptarà amb la benvinguda anirà a càrrec del conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans.
Els autors que hi prendran part són: Miquel Àngel Català, amb “Les veus del llac”; Joan Martínez Benazet i Eric Jover, amb “Divendres 13. La pandèmia a Andorra”; Fabiola Sofia Masegosa presentarà “El rebost i altres malsons”; Joan Peruga, amb “El museu de l’elefant”; Laura Tomàs, amb “Matermorfosis”; i l’editor Jan Arimany, amb “Hora de conèixer l’home”, de James Baldwin.