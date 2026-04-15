Ull de cirera: què és i com es pot tractar

Potser alguna vegada hagis vist un gos o un gat amb una bola vermella a l’angle intern de l’ull, a prop del conducte llagrimal. Aquesta lesió ocular es coneix com a “ull de cirera”. Tot i la seva cridanera aparença, no sol causar grans molèsties a l’animal. Es produeix quan la tercera parpella es desplaça cap a fora i, sovint, està associada a la queratoconjuntivitis seca. L’ull de cirera no és una malaltia greu, però l’ha de tractar un veterinari.
Què és l’ull de cirera?
Els gossos i gats tenen una tercera parpella o membrana nictitant que proporciona una capa de protecció addicional als ulls. Es troba a l’angle intern de l’ull. Just a sota d’aquesta parpella hi ha la glàndula nictitant, també anomenada glàndula llagrimal accessòria o de Harder. Aquesta petita massa vermella fa entre 5 mm i 1 cm.
Normalment, la tercera parpella no és visible, però, en certes circumstàncies, es pot desplaçar cap a fora, ocupant una porció de l’ull. En aquests casos, es diu que ha prolapsat; és l’anomenat ull de cirera.
Per què es produeix l’ull de cirera?
Encara que alguns gossos poden néixer amb una part d’aquesta membrana visible, el més comú és que la seva aparició sigui resultat d’una debilitat preexistent al teixit connectiu que envolta la glàndula nictitant.
L’ull de cirera també pot ser provocat per la inflamació o infecció de la glàndula nictitant, un trauma a l’ull o al cap del gos, així com per malalties oculars, com ara úlceres corneals o conjuntivitis.
Quins són els símptomes?
L’ull de cirera és molt evident, per això diagnosticar-lo resulta molt senzill. Es manifesta com una protuberància a l’angle intern de l’ull, amb una aparença similar a una cirera o a una petita boleta vermellosa. La seva aparició es pot donar en un o tots dos ulls, amb una incidència similar en les dues situacions.
Tot i ser una lesió ocular molt cridanera, provoca poques molèsties a l’animal a curt termini, ja que no produeix dolor ni afecta directament l’ull. Això no obstant, pot causar un llagrimeig constant (epífora) i, amb el temps, evolucionar en una conjuntivitis.
