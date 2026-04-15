Fa 82 anys naixia el músic britànic Dave Edmunds

Un 15 d’abril de 1944, ara se celebren els 82 anys, naixia Dave Edmunds, a Cardiff (Regne Unit). Encara que pertany a la generació immediata, aquest rocker va ser un dels principals protagonistes de la new wave i el pub rock dels anys setanta i vuitanta. El 1972 va publicar el seu primer àlbum, “Rockpile”.
Entre 1976 i 1981, Dave Edmunds, va formar, juntament amb Nick Lowe, el recordat i enyorat grup Rockpile (sí, anomenat com el seu disc de debut), epítom del so novaoler. Sempre li ha agradat el rock and roll clàssic i en això que segueix quan la seva edat li ho permet. Va ser productor d’Stray Cats.
