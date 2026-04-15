L’amor és com la fam

Per molta fam que tinguem, si estem acostumats a alimentar-nos saludablement, sempre que tinguem l’opció ens decantarem per continuar amb el nostre hàbit alimentari. És a dir, no menjarem malament: aliments rics en greix o molt ensucrats perquè sabem que no ens beneficia en res. Doncs, en l’amor funciona exactament de la mateixa manera, si tenim uns paràmetres marcats, per molt sols que ens sentim, no ens n’anirem amb la primera persona que aparegui. Sabem el que busquem i conseqüentment, també el que no volem i això ho reflectim en el nostre comportament atès que ens guiem per la part racional i no tant per l’emocional.
Quan estem coneixent a algú ens fixem més en el seu comportament que en les seves paraules atès que aquestes influeixen en les nostres emocions, no obstant això, el comportament l’estem veient i ens n’adonem si és racional o no, si concorda amb el que ens diu. Amb això vull dir, que la decisió de començar una relació sentimental ha de venir per les ganes de compartir la nostra vida amb aquesta persona, no per la necessitat d’estar amb algú. És a dir, per a estar en una relació sentimental sana (no tòxica), cal triar a l’altra part quan fins i tot estant a gust sols, volem estar amb ella. Prenem la decisió de manera racional, no emocional: per a omplir un buit existencial, suplir una manca o canviar un estat anímic.
A tall d’exemple tenim l’ansietat per menjar, quan la persona menja simplement per a sadollar-se i no pot parar fins a tenir mal de panxa. Com el seu objectiu no és nodrir-se, sinó més aviat, reduir l’ansietat, es menja qualsevol aliment que troba en la taula o en la nevera i malauradament, en l’amor succeeix una cosa semblant. Quan la persona té la necessitat de ser estimada o no suporta la seva solitud, s’acosta a algú només per a eliminar aquestes sensacions tan desagradables. Únicament desitja menjar, no té en compte els aliments que està ingerint perquè té gana i està buscant el plaer immediat o, almenys, eliminar el malestar.
