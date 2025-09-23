L’FRJ obre el cicle de conferències del 10è aniversari amb una mirada global sobre el futur de les pensions

El Fons de Reserva de Jubilació (FRJ) inicia el cicle de conferències commemoratiu del seu desè aniversari, Pensions del futur, reptes i oportunitats d’avui, amb un primer acte dedicat a reflexionar sobre els sistemes de pensions. Sota el lema “Un món de pensions. Mirades globals per a debats locals”, la primera conferència tindrà lloc aquest mateix dimecres, 24 de setembre, a les 19 hores, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, amb retransmissió en directe per www.rtva.ad.
Els temes a tractar seran:
✓ Quina funció fan els sistemes de pensions
✓ Quins models existeixen
✓ Diferències i similituds del sistema de pensions d’Andorra respecte els models internacionals
✓ Quina situació tenen els fons de pensions internacionals i quines reformes estan adoptant
La sessió comptarà amb la participació de dos dels principals especialistes internacionals en sistema de pensions:
- Francesco Briganti, secretari general de la Cross Border Benefits Alliance (CBBA) Europe i membre de l’Occupational Pensions Stakeholder Group (OPSG) de l’EIOPA.
- Mercedes Ayuso Gutiérrez, catedràtica de la Universitat de Barcelona i especialista en sistemes de pensions internacionals.
- Maria Cosan, membre de la Comissió Gestora de l’FRJ.
El debat estarà moderat per la periodista Gemma Rial i inclourà torn obert de preguntes del públic.
Segons Jordi Cinca, president de la Comissió gestora del Fons de Reserva de Jubilació, “amb aquest cicle, el Fons de Reserva de Jubilació vol donar a conèixer el seu rol i funcions, difondre les millors pràctiques internacionals en matèria d’inversions i planificació financera”.
Marc Galabert, president del consell d’administració de la CASS i de l’FRJ, afegeix que l’objectiu prioritari d’aquesta conferència és “apropar el Fons de Reserva de Jubilació al conjunt de la ciutadania, així com els reptes i oportunitats dels sistemes de pensions en un context global”.