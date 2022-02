Tret de sortida al World Triathlon Winter Championships que se celebren a Naturland fins diumenge

Més de 250 atletes de 21 nacionalitats participen fins diumenge a Naturland al World Triathlon Winter Championships i al World Duathlon Winter Championships, una competició que porta el segell de la marca Ironman i que s’emmarca dins de l’organització de l’Andorra Multiesport Festival. La cerimònia inaugural d’aquests campionats del món s’ha celebrat aquest dijous a la tarda a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria i ha comptat amb la desfilada dels països participants i amb la presència de diverses autoritats.

El cap de Govern, Xavier Espot, ha assenyalat que Andorra acull “per segon any consecutiu” el campionat del món de triatló d’hivern, “un signe inequívoc de la capacitat i qualitat organitzatives del nostre país per rebre competicions d’alt nivell i de caràcter internacional”. També ha recordat que “el Govern va declarar la primavera passada l’esport com a sector d’interès nacional sota el ferm convenciment que tant la pràctica de l’esport amateur com la celebració de proves esportives d’alt nivell són atractius que també contribueixen a diversificar la nostra economia i també l’oferta turística” i ha finalitzat la seva intervenció desitjant sort a tots els participants, amb una menció especial per a l’únic representant andorrà, Carlos Andrés Mejia Gallego.

En la mateixa línia, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha destacat l’excel·lència d’Andorra organitzant esdeveniments del màxim nivell i ha assenyalat que “les activitats econòmiques vinculades al mon de l’esport ja representen el 8% del PIB del país”. Paral·lelament Gallardo ha remarcat la importància de l’esport, “no només en la seva vessant competitiva si no també a l’hora de promoure la innovació i generar nous models de negoci”.

Per la seva banda, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, ha destacat el reconeixement que significa per a la parròquia aquestes competicions pel retorn econòmic que suposarà i la visibilitat que ofereix.

Els campionats del món d’hivern

Naturland acollirà fins diumenge el World Triathlon Winter Championships, i per primera vegada el World Duathlon Winter Championships, uns campionats del món on els millors atletes d’aquestes disciplines competiran per aconseguir els títols mundials en les categories elit, Sub-23, júnior i para-atletes.

La novetat més destacable és el nou format en el que es desenvoluparan les proves. Els atletes Elit, sub-23 i júnior completaran els 8km de cursa a peu, els 14 de BTT i els 12 d’esquí de fons. Però hauran de fer cinc transicions, dues voltes de cada tram, el que significa que els atletes començaran amb una volta complerta al circuit començant per la carrera a peu, per saltar després a la bicicleta i continuar amb l’esquí de fons. Una cop completada la primera volta deixaran l’esquí de fons per iniciar de nou el circuit amb la cursa a peu, unes modificacions que no afectaran el recorregut dels grups d’edat i els para triatletes.

Una altra novetat a destacar de la segona edició és el canvi en la cursa per relleus en equips mixtes. Seguint les directius que aplica la World Triatlon des d’inicis d’aquest 2022, l’ordre de realització de les proves serà: home-dona-home-dona. Els equips hauran de completar dues voltes al circuit d’1,1 km de cursa a peu, de 2,2km de BTT i de 2.2 d’esquí de fons.

Per primera vegada en els 24 anys d’història de l’esdeveniment, el Duatló d’hivern farà el seu debut al calendari. El format run-ski del duatló elimina el segment de ciclisme, amb una cursa de 4 km i un segment d’esquí de 6 km repetit tres vegades en total, donant al públic moltes oportunitats per seguir als atletes.

D’entre els atletes que partiran de la línia de sortida destaquen el Campió Mundial de Triatló d’hivern Sub-23 d’Itàlia de 2020, Franco Pesavento, el campió del món del 2021, Hans Christian Tungesvik (NOR) i el txec Marek Rauchfuss, un habitual en el podi al llarg dels anys i que segurament tornarà a estar entre els que lluiten pel lideratge. En categoria femenina, les grans favorites són la romanesa María Luisa Rasin i la russa Anna Medvedeva.