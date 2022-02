Cande Moreno, 31a a la Copa d’Europa de supergegant i a 0.07 dels punts

La Copa d’Europa de velocitat femenina ha tornat aquest dijous amb el supergegant de Sarntal, a Itàlia, i amb Cande Moreno a la sortida. L’andorrana ha acabat 31a, a 0.07 dels punts de Copa d’Europa.

Moreno ha completat el supergegant amb un crono de 1.15.27, a 2.69 de la guanyadora, l’austríaca Franziska Gritsch (1.12.58), i a només 0.07 de la 30a posició que tancava la zona de punts de Copa d’Europa. L’alemanya Carina Stuffer ha estat la 30a corredora, amb 1.15.20.

Demà es disputa un segon supergegant també de Copa d’Europa i a la mateixa estació.

Roger Vidosa, director d’alpí: “Primera Copa d’Europa en supergegant. És la que menys havia fet, de les dues disciplines. En súper és on li falta més dies de preparació. Aquesta era una cursa on sortint de darrere es pot fer molt bé, però per mi no ha agafat suficients riscos a la part alta, que s’ha d’arriscar molt a les línies, i en canvi a la part baixa ho ha fet força bé. Hi havia una part on s’havia de ser intel·ligent, i ho ha sigut. A la part baixa, de fet, fa la 24a. Perd molt a dalt, on fa un parcial més enllà de les 50. Demà ho pot fer molt millor”.