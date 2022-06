Torna la Continental Super Cup Massi XCO i la Copa Catalana internacional DHI a Vallnord – Pal Arinsal

El segon cap de setmana d’obertura de la temporada d’estiu segueix amb força per Vallnord – Pal Arinsal. L’estació acollirà dos esdeveniments el mateix cap de setmana: La Copa Catalana i Super Cup Massi XCO al sector de Pal i la Pujada d’Arinsal al sector d’Arinsal.

El primer esdeveniment serà el preludi de la Copa del Món de BTT. Les dues curses realitzaran els mateixos recorreguts tant de Cross Country com de Descens. La prova UCI de categoria C1 que puntua pel rànquing mundial, comptarà, a hores d’ara, amb 407 participants de 23 nacionalitats. En aquesta cursa que dóna punts per a la Copa del Món, també es decidiran els Campions d’Andorra.

La Super Cup Massi XCO tindrà lloc el dissabte i la prova compta amb tots els reptes i desafiaments d’una Copa del Món: la duresa del circuit, els trams tècnics del seu traçat i l’exigència d’un recorregut situat a més de 2.000 metres d’altitud. Aquest any, prop del 25% del circuit és nou on s’integra també el Pump Track i un nou tram (a la plaça de la Caubella) on s’han col·locat dos ponts nous per unir les illetes.

A hores d’ara es compta la participació de 252 corredors dels quals es destaquen, Jofre Cullell, líder de la Continental Super Cup Massi, Ever Alejandro Gómez, Campió de Bolívia, Raquel Queirós, Campiona de Portugal, Samuel Gaze, Guanyador Copa del Món XCC Albstadt 2022 i més.

Pel que fa a la Copa Catalana DHI Internacional, les finals tindran lloc el diumenge i estrenarà el circuit que serà de la Copa del Món de BTT, amb sortida al Pic del Cubil i arribada a Fontanals, prop del telecadira de Cubil. Dissabte, com ja és tradició, serà el dia dels entrenaments i el diumenge, després d’una baixada d’escalfament s’iniciarà la primera mànega classificatòria que serveix com sempre per decidir l’ordre de sortida de la gran final, la segona mànega.

En aquest cas, es compta de moment amb un total de 155 participants (xifra que encara pot augmentar) i es destaquen les següents participacions de Loris Vergier, número 1 del ranking Mundial i Campió d’Europa, Greg Minnaar, Campió del Món, Ángel Suárez, 3r Copa del Món Leogang 2022, Thomas Estaque i Ignasi Jorba, Guanyador del 2021, entre altres.

Torna la Pujada Arinsal

Un total de 81 pilots participaran aquest cap de setmana a la Pujada d’Arinsal 2022, la quarta prova del Campionat de França de Muntanya de 2a divisió i puntuable per la lliga automobilística “Occitanie Méditerranée”. Per aquest esdeveniment i amb l’objectiu d’apropar la cursa als espectadors, Vallnord – Pal Arinsal habilitarà el telecadira de Josep Serra. Dissabte estarà obert i disponible de 9h a 17h i diumenge de 8h a 14h.

Estació oberta a partir de divendres

L’activitat de l’estació estarà disponible a partir divendres amb un total de 24 circuits al Bike Park disponibles per a tots els clients. Pel que fa les activitats, el dissabte hi haurà 6 activitats disponibles (trenet, Peke Park, Kid’s Zip, Tubbing, Big AirBag i Karting) i el diumenge, s’hi sumaran 4 activitats més, tenint 10 en total. Pel que fa la restauració, tots els punts gastronòmics estaran disponibles però a la vegada, es col·locarà la Food Track a Fontanals, per oferir servei als espectadors que estigui en aquella zona.