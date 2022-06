La Seu d’Urgell recupera la foguera de la Nit de Sant Joan

La Seu d’Urgell recupera enguany la tradicional foguera de la Nit de Sant Joan, després de dos anys sense poder-la organitzar a causa de les restriccions de la Covid-19. Així, la celebració de Sant Joan 2022 a la capital alturgellenca recupera al 100% la normalitat prepandèmica.

El pròxim dijous 23 de juny, a les onze de la nit, tindrà lloc l’encesa de la foguera, ubicada al pàrking del Dr. Peiró, a càrrec del Grup de Diables de l’Alt Urgell, amb la col·laboració del Moto Club Ben Xops. Els actes previs a la Nit de Sant Joan s’iniciaran a dos quarts de set de la tarda amb una sessió d’spinning, a la plaça de les Monges, organitzada per Urban Sport La Seu. Aquesta activitat té un cost de 5€ per persona.

Arribada de la Flama del Canigó

Com ja és tradició, abans de l’encesa de la foguera, tindrà lloc a les vuit del vespre de l’arribada a la nostra ciutat de la Flama del Canigó, que serà rebuda per una traca a la plaça de les Monges, lloc d’on s’iniciarà una cercavila, que passarà per la plaça del Carmen, passatge de la Missió, carrer dels Jueus, carrer Major, fins arribar a la plaça dels Oms. Aquest acte anirà a càrrec d’Òmnium Cultural, amb l’animació de la Banda del Grup de Diables de l’Alt Urgell.

A la plaça dels Oms, tindrà lloc la lectura d’un manifest, es lliurarà la flama als representants de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i es custodiarà la flama a la Casa consistorial fins a la nit.

A dos quarts d’onze de la nit, membres del Moto Club Ben Xops faran voltar en moto la flama del Canigó. La volta s’iniciarà a la plaça de les Monges, continuarà per les avingudes Garriga i Massó, Guillem Graell, Salòria, seguirà per la rotonda de Santa Magdalena, carrer Iglesias Navarri, passeig Joan Brudieu, carrer Lluis de Sabater, carrer Major, carrer Fra Andreu Capella, carrer Pau Claris, Parador, plaça dels Oms, fins arribar a la foguera, ubicada al pàrking Dr. Peiró, on el Grup de Diables de l’Alt Urgell seran els encarregats d’encendre-la amb la flama vinguda del cim d’aquesta muntanya de la comarca nord catalana del Conflent.