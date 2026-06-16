Tennis: Andorra ja coneix els seus rivals a la Billie Jean King Cup

La selecció andorrana femenina de tennis ja coneix el camí que haurà de seguir a la Billie Jean King Cup 2026. El sorteig de la competició ha enquadrat Andorra al Grup A de la Zona Europa III, juntament amb Estònia i Luxemburg. El torneig arranca dimecres i es disputarà fins al 20 de juny. Andorra haurà d’afrontar una fase inicial en format de lligueta, amb enfrontaments davant Estònia i Luxemburg per a decidir la classificació final del grup.
Segons el sistema de competició, només la primera classificada de cada grup accedirà a les eliminatòries per a l’ascens. Els guanyadors dels play-offs promocionals obtindran una plaça per a competir a la Zona Europa/Àfrica Grup II la temporada 2027.
L’equip capitanejat per Joan Jiménez buscarà completar una bona actuació davant dos rivals exigents en una competició que reuneix algunes de les seleccions emergents del tennis europeu. El debut andorrà arribarà davant Estònia, mentre que el segon compromís de la fase de grups serà contra Luxemburg.