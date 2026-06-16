Els Catarres i The Tyets encapçalen una Festa Major de la Seu que homenatja el seu teixit humà en un cartell participatiu

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, i la tinent d’alcalde, Gemma Tó, han presentat aquest dimarts, en roda de premsa, els detalls i els grans atractius de la propera Festa Major 2026, que enguany se celebrarà del 28 d’agost a l’1 de setembre. Entre els plats forts de la programació musical destaca la confirmació dels dos grans caps de cartell d’aquesta edició: Els Catarres (que actuaran el dissabte 29 d’agost) i The Tyets (que pujaran a l’escenari el dilluns 31 d’agost). Alhora, s’ha desvelat l’original cartell oficial d’aquest any, definit com un gran projecte artístic i social i un emotiu homenatge a la ciutadania.
Els Catarres i The Tyets: grans referents de la música en català
La programació musical d’aquesta edició fa una aposta decidida pels ritmes més festius i transversals de l’escena actual. El dissabte 29 d’agost, la mítica banda Els Catarres encomanarà la seva energia al públic urgellenc amb els seus grans èxits plens de ritme. Per altra banda, el dilluns 31 d’agost, serà el torn de The Tyets, el duet que ha revolucionat el panorama musical actual combinant sons urbans i tradicionals. Ambdós concerts seran gratuïts com la resta d’actuacions musicals.
Un cartell físic nascut de la unió de tota una ciutat
Més enllà de la seva funció com a imatge gràfica, el cartell de la Festa Major d’enguany és el reflex col·lectiu d’un teixit social molt viu. Realitzat per l’artista Raül Guillamón mitjançant una tècnica mixta digital -que combina fotomuntatge i disseny vectorial-, es tracta d’una obra col·laborativa i participativa en la qual s’han implicat de forma directa un total de 48 persones representatives de diferents generacions, sensibilitats i àmbits de la ciutat.
Aquesta iniciativa ha aconseguit aglutinar membres de la Colla Gegantera, treballadors i treballadores de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, integrants dels Diables de l’Alt Urgell, participants del Pessebre Vivent, infants i joves del municipi, membres de Tambuka, participants del grup de swing, una parella jove del Ball Cerdà, un artista de cultura popular, un professional del món dels artistes, participants del Taller Claror, un treballador de Cadena Pirenaica i representants del Club Social El Picot. “Gràcies a aquest mosaic humà, la imatge és un viu retrat de la diversitat, la vitalitat i el profund sentiment de comunitat que caracteritzen la Seu”, ha manifestat l’alcalde Barrera.
Val a dir que l’alcalde de la Seu ha volgut agrair públicament la feina duta a terme per la regidora de Festes de l’Ajuntament de la Seu, Christina Moreno, a l’hora de confeccionar el programa de la Festa Major.
La història darrere el cartell: Conquerir el Pirineu des de la Constança
El disseny té un clar fil conductor de fantasia inspirat en la geganta Constança, agafant un significat molt especial aquest any pel fet que la Seu d’Urgell ha estat la ciutat organitzadora de la Fira Gegantera 2026.
La història darrere de la imatge porta a la falda dels Pirineus, on la Seu guardava quatre guardians de fusta i cartró que sempre havien estat mirats de baix a dalt. Fins que la Colla de Geganters va tenir una idea mai vista: començar a conquerir-los de manera que la majestuosa Constança esdevingués el cim més alt de la festa. La crida va unir tota la ciutat, activada per la guspira dels Dimonis i el ritme de la Batucada com a motors de l’ascensió. El poble sencer, com una marea de gent unida, es va enfilar pels plecs del vestit i els brodats de la geganta. Per primera vegada, la Seu no celebrarà la Festa Major des del terra, sinó des del cor de la Constança, descobrint que les millors vistes no es troben a la muntanya més alta, sinó allà on tot un poble decideix pujar plegat.
L’Ajuntament convida a tota la població i als visitants a gaudir de la celebració sota el lema compartit de ‘Alegria, és Festa Major!’
Tota la informació detallada i futures actualitzacions es podran consultar de manera centralitzada a l’espai web oficial: https://www.fmlaseu.cat/.