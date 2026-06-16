Rger Turné, campió sub-23 de la Copa Catalana d’XCO

El corredor andorrà, Roger Turné, s’ha proclamat campió sub-23 de la Copa Catalana d’XCO després de la finalització de la Copa Catalana Biking Point. D’aquesta manera, guanya el seu segon «maillot» de campió, aquesta temporada, després de l’aconseguit amb el títol de campió d’Andorra. I és que en el certamen català, el biker andorrà ha estat d’allò més regular, finalitzant cinc de les sis proves disputades. En unes proves on el nivell ha anat en augment, a la que anava desenvolupant el circuit, Turné ha anat compaginant el certamen català, amb proves de la SuperPrestigio MTB i proves de la Copa del Món.
Enguany, però, un dels seus objectiu, és millorar el resultat de la temporada anterior a la prova de la Copa del Món de Pal Arinsal, on ell serà l’únic representant andorrà.
Tot i ser encara sub-23, el corredor andorrà s’ha mostrat d’allò més satisfet en aconseguir el segon «maillot» de campió, de la temporada: “estic content perquè vaig complint els objectius marcats. En una categoria, la sub-23, on la competència és molt gran, veig que continuo millorant que és el principal objectiu«. Turné afegia “cal seguir treballant perquè encara tinc molt marge de millora”.
Els següents de Turné a la Copa Catalana Biking Point van ser:
7è.- Sant Fruitós del Bages.
40è.- Banyoles. DNF.- Corró d’Amunt.
11è.- Santa Susanna.
2n.- Naturland.
1r.- La Molina.