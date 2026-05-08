Tala d’arbres al polígon industrial de Castellciutat per a frenar l’afectació al paviment

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha iniciat una tala d’arbres al polígon industrial de Castellciutat, a tocar de la carretera N-260. El motiu -segons explica RàdioSeu- és que les arrels d’aquests exemplars, que ja havien adquirit unes grans dimensions, deterioraven l’estat de la calçada, les voreres i el paviment en els carrers que hi ha en aquesta zona.
Fonts del consistori han explicat que de fet ja fa temps que s’observava una degradació dels paviments en aquell indret, amb trams aixecats per la força de les arrels, que empenyen el terra cap amunt. Val a dir que aquesta situació també començava a afectar els cables i connexions de subministraments bàsics que hi ha sota les voreres. Davant d’aquesta situació, des dels serveis tècnics es va determinar la necessitat de retirar aquestes arrels perquè, tal com han advertit, en cas contrari el problema s’agreujaria els pròxims anys.
Les mateixes fonts també han remarcat els problemes d’accessibilitat que generava el fort creixement de la base d’aquests arbres, perquè no s’hi complia amb l’amplada necessària a les voreres en aquell punt, que és d’un mínim d’1,80 metres.
Tot i aquest element afegit, des de l’Ajuntament subratllen que el motiu principal de la tala generalitzada a la zona ha estat l’agreujament de l’afectació als paviments. També han volgut puntualitzar que la mesura es va aprovar en Junta de Govern, amb el vistiplau de tots els grups polítics representats, i que posteriorment ha estat a exposició pública, després de la qual ja s’ha procedit a fer-la efectiva.