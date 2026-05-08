Cati Plana pren el relleu d’Artur Blasco en la direcció de la Trobada amb els Acordionistes del Pirineu

La Trobada amb els Acordionistes del Pirineu inicia una nova etapa amb el relleu d’Artur Blasco per Cati Plana al capdavant del festival. RàdioSeu publica que, després de cinquanta anys liderant i impulsant una iniciativa clau per a la recuperació i projecció de l’acordió diatònic i de referència internacional dins les músiques d’arrel, Blasco cedeix la direcció a una de les seves deixebles més destacades, en un acte celebrat aquest divendres amb la participació de la vicepresidenta de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), Estefania Rufach.
Cati Plana ha afirmat que està “molt agraïda i emocionada”, i ha destacat la tasca desenvolupada per Artur Blasco al llarg de mig segle i el seu paper fonamental en la recuperació i transmissió de la música tradicional pirinenca. La nova directora ha reivindicat la recuperació de l’acordió diatònic quan “pràcticament estava en desús”, fins a fer que avui visqui “una gran vitalitat”, amb músics professionals i ensenyament superior especialitzat. Plana també ha subratllat que continuarà comptant amb l’acompanyament de Blasco en l’organització de l’esdeveniment.
Per la seva banda, Rufach ha definit Artur Blasco com “tot un referent internacional” i ha destacat el llegat que deixa després de cinquanta anys al capdavant de la Trobada, tant en la recuperació del cançoner popular del Pirineu com en la creació de vincles culturals arreu del món. La vicepresidenta de l’IEI també ha subratllat la seva “passió, dedicació i estima pel territori” i s’ha mostrat convençuda que Cati Plana sabrà donar continuïtat al projecte.
En relació amb el relleu, Artur Blasco ha explicat que ha esperat fins que ha trobat “la persona indicada” per fer un pas al costat i ha definit Cati Plana com “la figura número 1 del nostre país” en aquest instrument. El musicòleg d’Arsèguel s’ha mostrat especialment orgullós d’haver contribuït a recuperar l’acordió diatònic en una època en què “el Pirineu era un desert cultural” i ha valorat el suport rebut per part de l’IEI des dels inicis del festival.
Trobada amb els Acordionistes del Pirineu, punt d’intercanvi cultural
La Trobada amb els Acordionistes del Pirineu, que se celebra cada any a Arsèguel des de 1976 i també a la Seu d’Urgell i altres indrets del Pirineu, és considerada el punt de partida de la recuperació de l’acordió diatònic a Catalunya, l’Aragó i el País Valencià. Amb els anys, el festival s’ha consolidat com un espai d’intercanvi cultural amb músics i festivals d’arreu d’Europa, Amèrica i països de l’Est. La Trobada té signats convenis de col·laboració mútua amb els festivals Carrefour Mondial de l’Accordeón, al Québec, i Ivan Malinin de Novosibirsk, a Sibèria. Una tasca en la qual la figura d’Artur Blasco ha estat cabdal i en la qual ara Cati Plana en serà la líder.
Cati Plana, trajectòria destacada com a intèrpret, investigadora i docent
Cati Plana (Figueres, 1976), va néixer l’any en què es va celebrar la primera Trobada. Es va formar al costat dels vells acordionistes del Pirineu de la mà d’Artur Blasco i ha desenvolupat una trajectòria destacada com a intèrpret, investigadora i docent en l’àmbit de la música tradicional. Professora a l’ESMUC i al Conservatori dels Pirineus, ha format part de projectes com El Pont d’Arcalís, OMAC, Els 3 Peus del Gat o el duet amb Pau Puig, entre d’altres.
Artur Blasco, clau en la recuperació de la música tradicional pirinenca i l’acordió diatònic
Per la seva banda, Artur Blasco (1933) és una figura essencial en la recuperació de la música tradicional pirinenca i de l’acordió diatònic a Catalunya. Impulsor de la Trobada i del Museu de l’Acordió d’Arsèguel, ha dedicat més de seixanta anys a la recerca, recopilació i divulgació del patrimoni musical oral del Pirineu. Entre altres reconeixements, ha rebut la Creu de Sant Jordi, el Premi Nacional de Cultura Popular i el Premi Enderrock d’Honor 2026.