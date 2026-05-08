Andorra acull, per primer cop, el Col·loqui de la Societat d’Onomàstica, que aplega una quarantena d’especialistes

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha inaugurat aquest divendres, a Encamp, el 51è Col·loqui de la Societat d’Onomàstica, una trobada de referència en l’àmbit de l’estudi dels noms de lloc i de persona que, per primera vegada des de la seva creació l’any 1980, se celebra a Andorra. Durant el discurs inaugural, la ministra ha destacat el significat especial que té per al país acollir aquest col·loqui, subratllant que Andorra és “un país de muntanya, de valls, de rius i de camins antics, on els noms de lloc són també una forma de preservar la memòria col·lectiva”.
Bonell ha posat en relleu que els topònims expliquen no només el paisatge, sinó també la història, les llengües i les cultures que han configurat el Pirineu al llarg dels segles, i ha remarcat que l’onomàstica constitueix una disciplina clau per a la preservació del patrimoni immaterial.
El 51è Col·loqui de la Societat d’Onomàstica reuneix al centre cultural i de congressos La Valireta d’Encamp una quarantena d’especialistes provinents de diversos territoris de parla catalana. Al llarg de tres dies, s’hi presenten una vintena de ponències i comunicacions dedicades a la toponímia i l’antroponímia pirinenca, al relleu positiu i a la hidronímia, amb aportacions que integren la lingüística, la història, la geografia i el treball de camp.
Després de l’acte inaugural, el col·loqui continuava amb sessions divendres a la tarda i dissabte durant tot el dia, amb ponències centrades, entre altres temes, en l’evolució dels noms de lloc a Andorra, els cognoms andorrans moderns i contemporanis, la toponímia del relleu pirinenc, la hidronímia o l’onomàstica en la llengua de signes catalana. El programa inclou també comunicacions sobre toponímia d’altres territoris del Pirineu i de l’àmbit català i es clourà diumenge amb una excursió toponímica al coll de la Botella, on els participants podran conèixer sobre el terreny l’origen i el significat dels noms del paisatge, amb explicacions del geòleg andorrà Xavier Planas Batlle.
El 51è Col·loqui de la Societat d’Onomàstica és organitzat per la Societat d’Onomàstica i el Servei de Política Lingüística del Govern, amb la col·laboració del Comú d’Encamp i el suport de l’Institut d’Estudis Catalans.