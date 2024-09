Sortida a l’estany de Montcortès

Vista de l’estany de Montcortès (Ajuntament de Baix Pallars)

A diferència d’alguns dels estanys del Pirineu català, el de Montcortès no és glacial sinó que té un origen càrstic. A Catalunya no hi ha gaires estanys d’aquest tipus, el de Banyoles o els estanys de Basturs també ho són. Aquest tipus d’estanys són interessants perquè no s’alimenten de rius sinó d’aigües subterrànies. L’estany de Montcortès està situat al Pla de Corts, a cavall entre el Pallars Jussà i el Sobirà, i per a arribar-hi ho podem fer des de Gerri de la Sal o des de la Pobleta de Bellveí; us recomanem entrar per un costat i sortir per l’altre.

Un cop al Pla de Corts, podeu fer una petita excursió pels pobles de Peramea, Bretui i Montcortès, fins a arribar a l’estany, situat a 1.028 metres d’altitud. No us oblideu de passar per la font de Sant Cristòfol, des d’on tindreu bones vistes de la serra de Peracalç; els locals l’anomenen la Geganta Adormida, ja que diuen que és una dona enorme que un dia es va estirar a jeure i es va convertir en pedra.

L’estany és el lloc perfecte per a fer un pícnic a l’aire lliure i per a observar ocells aquàtics; ara és quan toca treure els prismàtics! També s’hi poden fer altres activitats com les excursions a cavall que ofereixen algunes empreses de la zona. Una bona manera de completar el dia és fer una visita guiada a l’antic monestir de Gerri de la Sal o seure a les terrasses del Carrer Major de la Pobleta de Bellveí.





Per www.surtdecasa.cat