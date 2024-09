Títol: En fin

Durada: 30 minuts

Gènere: Comèdia

Creació: David Sainz, Enrique Lojo

Intèrprets: José Manuel Poga, Malena Alterio, Ilene Perez

Temporades: 1 Capítols: 6

Plataforma: Amazon Prime Video

“En fin”, és una comèdia post apocalíptica que comença el dia que està previst que arribi l’apocalipsi. Tomás es desperta després d’una nit de luxúria i alcohol, i descobreix que el planeta errant que se suposava que xocaria amb la Terra passa de llarg i la vida segueix el curs. És llavors quan es posa les mans al capdavant per la decisió que va prendre mesos enrere d’abandonar la seva dona, la Júlia, i la seva filla, la Noa, en assabentar-se de la imminent arribada de la fi del món.

Penedit, es proposa fer tot el que estigui a la mà per a recuperar la família. Però la Júlia, en veure que el món continua girant, decideix deixar de banda les seves pors per a fer tot allò que no havia fet fins ara. Mentrestant, Noa es qüestiona diàriament l’afany dels adults a destruir el món, sense necessitat que un asteroide xoqui amb la Terra.





Sensacine