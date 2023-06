Solucions a la humitat del Lycée de Ciutat de Valls

L’edifici del Lycée del Roc de Ciutat de Valls (AndorraDifusió)

L’Executiu ha aprovat la licitació de les obres per a solucionar els problemes d’humitats que es generen al menjador escolar del Lycée de Ciutat de Valls. Aquest problema està provocat per la impermeabilització del pati, que és la coberta del menjador escolar. Les obres que ara es liciten tenen com a objectiu la retirada de tots els elements de la coberta, la posterior refecció i impermeabilització de la coberta i la realització d’una nova rampa d’accés.

El concurs és nacional amb procediment obert i les empreses tenen temps per a presentar-se fins a les 15 hores del 12 de juliol. El plec de bases es pot descarregar gratuïtament al web de la plataforma de contractació del sector públic https://contractacio.govern.ad/SLE_Internet.