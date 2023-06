La Xina continua avançant amb l’arquitectura dels seus xips

Algoritme d’una computadora (Unsplash)

Loongson, fabricadora xinesa de semiconductors fabless (és a dir, que no disposa d’infraestructura pròpia de fabricació, sinó que subcontracta aquest procés) autora de l’arquitectura homònima basada en un joc d’instruccions RISC, però que difereix d’arquitectures desenvolupades a occident com l’ARM o la MIPS per a evitar la dependència de tecnologia estrangera a la Xina, ha presentat el seu nou processador 3D5000, el qual disposa de 32 nuclis.

Des de la marca xinesa, indiquen que el nou xip ofereix un rendiment que quadruplica el disseny ARM més comparable, segons indiquen en el lloc web Tom’s Hardware, en la qual també podem llegir més detalls tècnics sobre el nou processador.

A causa de les sancions imposades des dels Estats Units i que diversos països occidentals han replicat, diverses marques xineses (sent Huawei la més coneguda) s’han vist privades de tecnologia occidental, la qual cosa també ha portat al govern del gegant asiàtic a promoure una autarquia tecnològica per a evitar l’excessiva dependència de proveïdors estrangers i, més concretament occidentals, per a no sofrir caresties en el futur.

Fruit d’aquest interès, és el naixement de la mateixa arquitectura de microprocessador en la qual es basa el Loongson 3D5000, la LoongArch, creada des de la base per la mateixa companyia per a evitar qualsevol futura sanció, com un producte 100% ‘made in China’.

Si bé, i segons la mateixa Tom’s Hardware, el nou xip no pot competir amb el rendiment que ofereixen les creacions basades en l’estàndard x86-64 d’AMD i Intel, proveeix la base per a l’autosuficiència en matèria de disseny xips, i aporta avantatges com un consum energètic molt baix.

Conjuntament amb aquest nou xip i tota la família que l’acompanya (per exemple, per a servidors), Loongson també proporciona tota una sèrie de components que faciliten la seva integració i ús en plataformes de maquinari.

En estar basat en una arquitectura nova i desconeguda a occident, el programari podria ser un problema, perquè manca d’una implementació de Microsoft Windows (per exemple), però aquí és on GNU/Linux (un sistema operatiu de codi obert i que, per tant, es pot adaptar a qualsevol arquitectura) acudeix al rescat.





