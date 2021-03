Sol al sud i núvols al nord per la Constitució

DIUMENGE 14

mín: 2ºC | màx: 11ºC

Neu: 1.500m



El pas d’un front, provinent del nord-oest, aportarà nuvolositat i precipitacions febles al nord d’Andorra, on els cims també romandran ben tapats. Es poden acumular fins a 5 cm de neu nova per sobre de 2.500 metres. Entretant, a la meitat sud, hi esperem àmplies clarianes.

Vent moderat de nord-oest a fons de vall i fort en alçada de nord-oest

Les temperatures màximes seran de 11ºC a Andorra la Vella, 5 ºC a 1.500 metres i -5 ºC al Pas de la Casa.

La isoterma 0 ºC se situarà a 1.700 metres.