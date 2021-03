Salutació del copríncep francès en el dia de la Constitució

És amb un immens plaer que m’adreço a vosaltres Andorranes i Andorrans, residents del Principat d’Andorra en aquest 14 de març, a fi de celebrar el 28è aniversari de l’adopció de la Constitució.

La celebració d’aquest any és especial ja que des de fa més d’un any la pandèmia ocasionada per la COVID-19 ha canviat el nostre món. Gestos barrera, proteccions, mascaretes, testos RT-PCR, vacunes i tants altres termes que s’han convertit en familiars en pocs mesos, tants esforços que, entre tots, hem hagut de fer per superar aquesta pandèmia. Sé que la població d’Andorra ha sabut demostrar un civisme notable per evitar l’extensió de la pandèmia i sé també que, malauradament, moltes famílies han pagat un preu molt elevat amb la pèrdua d’un esser estimat, i és primerament cap a elles que van els meus pensaments.

El vostre govern ha establert mesures efectives per afrontar aquest virus i voldria felicitar-lo en particular. Desitjo associar a aquestes felicitacions al conjunt del personal sanitari així com als nombrosos voluntaris que han participat i participen encara en aquesta lluita. Estic convençut que amb la campanya de vacunació engegada pel govern, amb la col·laboració de França i d’Espanya, Andorra arribarà a superar aquesta fita.

Com els països veïns, Andorra s’encara a una crisi sanitària inèdita, i com ells afronta actualment i afrontarà en els propers mesos una crisi econòmica sense precedents. Però és en aquestes dificultats econòmiques que el Principat ha de treure la força per reinventar-se, per diversificar la seva economia. En aquest àmbit el meu compromís és total i podeu comptar amb la meva acció en tant que Copríncep per donar suport, encoratjar i participar en el desenvolupament d’Andorra. El Principat ha demostrat en la seva història una fabulosa capacitat d’adaptació, d’innovació, d’imaginació per existir entre dos potents nacions. La Constitució que celebrem avui n’és l’exemple mateix. Ha permès a les Andorranes i Andorrans ser mestres del seu destí tot i conservant el règim institucional de Coprincipat tan particular.

Avui, el Consell General i el Govern tenen plena latitud per liderar els destins del Principat i han escollit involucrar-se en una associació amb la Unió Europea. Des de fa gairebé 6 anys, Andorra i la Comissió europea estan conduint unes negociacions complexes que demanen al govern andorrà dur a terme reformes, procedir a adaptacions profundes. Avui més que demà aquestes negociacions són necessàries per permetre a Andorra anticipar els canvis contemporanis en lloc d’assumir-los.

Evidentment, caldrà que la Comissió europea prengui en compte les especificitats andorranes, permeti períodes de transició a fi que Andorra pugui adaptar-se gradualment, us asseguro que hi vetllaré personalment.

En tant que Copríncep, garant de la permanència i de la continuïtat d’Andorra, tinc confiança en la capacitat de treball de les Andorranes i dels Andorrans que sabran, com ho han demostrat al llarg dels segles passats, afrontar els reptes del futur.

Emmanuel Macron. President de la República Francesa i copríncep d’Andorra