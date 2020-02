El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) reobre avui a partir de les 13.00 h el trànsit en tots dos sentits de la circulació en el punt quilomètric 209 de la N-260, a l’alçada de Pont de Bar on una esllavissada de roques va tallar la via el passat 23 de gener com a conseqüència de les intenses pluges associades a la borrasca Gloria.

Des del mateix 23 de gener, el Ministeri va habilitar pas alternatiu amb semàfors en aquest punt i va iniciar les obres de reforç del talús que han permès assegurar la vessant de la muntanya on va tenir lloc l’esllavissada.

L’actuació, executada amb caràcter urgent i amb una inversió de 332.303 euros, ha consistit en la perforació de 1.067 metres de bulones (barres d’acer que milloren l’estabilitat del talús) i la disposició i ancoratge de 1.200 metres quadrats de malla d’alta resistència per al reforç i contenció de la vessant de la muntanya. A la zona afectada, també s’han instal·lat 2.800 metres quadrats de malla de triple torsió, sistema de tensió i contenció de talussos habitual en infraestructures viàries.

El subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, va visitar aquestes obres d’urgència el passat 30 de gener, juntament amb tècnics del MITMA, per interessar-se pels treballs i seguir les explicacions tècniques de les actuacions.