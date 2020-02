El grup de Compromís per la Seu presentarà en el Ple de l’Ajuntament de La Seu, que se celebrarà el proper dilluns, una moció per instar l’equip de govern a que iniciï els tràmits administratius necessaris per a que el cicle formatiu IFE (Itinerari Formatiu Específic) es pugui dur a terme en la capital urgellenca, tal i com proposa el propi departament d’Educació des de l’any passat, segons informa en un comunicat.

L’Acord de Govern 120/2016, de 30 d’agost, pel qual es crea el Pla pilot experimental d’itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada va ser rebut amb una gran satisfacció per part de les famílies amb fills amb aquestes característiques i per part d’una comunitat educativa sensible al valor de l’atenció a la diversitat i als drets de les persones amb diversitat funcional.

Aquests estudis venien a donar resposta a una gran necessitat que hi havia en l’àmbit de la formació d’aquest alumnat que, per manca d’opcions de formació després de la ESO es veien abocats a quedar-se a casa a la força, sense cap oportunitat de formació, situació que repercutia greument en la seva inserció social i laboral.

Des de l’any 2016, les famílies del Pirineu han estat esperant que s’atorgués aquests estudis al nostre territori. Finalment, el mes de maig del 2019 el Departament d’Ensenyament decideix que l’IFE arribi a La Seu d’Urgell, pel curs 2019-2020, concretament a l’institut Joan Brudieu.

En ple període de preinscripció, l’opció de cursar aquests estudis a l’institut Joan Brudieu va desaparèixer de la pàgina web del Departament d’Ensenyament, recorda la nota de premsa.

La informació que va transcendir, segons Compromís per la Seu, és que l’institut Joan Brudieu no va acceptar la proposta per falta d’espai, que l’escola La Salle no va poder optar per no ser un centre públic, que els instituts La Valira i d’Oliana no complien els requisits i que l’ajuntament no va proposar cap espai alternatiu. Segons el departament, en el curs 2019-2020 els diners pressupostats per la Seu d’Urgell van anar a una altra comarca de Catalunya, ja que des de la nostra no va haver una resposta positiva.

Actualment, ha sortit ja publicat en la web del departament d’Educació que s’atorga un cicle IFE a la nostra comarca, un cop més a l’institut Joan Brudieu. Des de l’equip directiu d’aquest centre s’insisteix, segons la nota de premsa de Compromís per la Seu, que no hi ha espai per ubicar-ho.

Compromís “comparteix la decepció i la indignació de les famílies, aposta de forma inequívoca per la igualtat d’oportunitats i de drets de tots els infants i joves, i denuncia que els drets d’aquests joves s’estan negant al nostre territori de forma reiterada”.

Per Carlota Valls, regidora i consellera de Compromís «ha arribat el moment de fer política de veritat. El moment de prevaler els interessos d’un col·lectiu molt vulnerable per damunt d’altres variables. El moment que l’equip de govern es comprometi a treballar amb tots els agents implicats per garantir que el cicle IFE arribi per fi a La Seu» i afegeix «tornar a perdre L’IFE un curs més seria faltar de forma reiterada a un del drets més fonamentals dels infants i dels joves, que és el dret a l’educació, seria inadmissible i un cop massa dur per aquests joves i les seves famílies».