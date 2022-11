S’obre el termini per a presentar-se al 35è Concurs de Contes de Nadal de la Biblioteca Pública

La Biblioteca Pública del Govern d’Andorra, situada al carrer Prat de la Creu, edifici Prada Casadet, baixos, comunica que s’han fet públiques les bases del 35è Concurs de Contes de Nadal. Aquest concurs és d’àmbit nacional i està obert a totes les edats, incloses en quatre categories a partir dels 8 anys.

Els concursants han de presentar un conte curt relacionat amb el Nadal. Poden fer-ho presencialment o per correu electrònic. Enguany per a participar-hi és obligatori afegir el formulari d’inscripció al concurs. El termini de presentació de treballs és el dia 15 de desembre a les 19.30 h.

Hi haurà dos contes premiats per categoria, els primers premis consisteixen en viatges i els finalistes rebran vals per a la compra de llibres a les llibreries d’Andorra.

Per a més informació sobre les modalitats del concurs o qualsevol altre punt, es pot trucar a la biblioteca al 82 87 50 o per correu electrònic bibliopublica@andorra.ad o consultar les bases i descarregar el formulari d’inscripció a la pàgina web de cultura.