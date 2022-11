La Massana i Ordino impulsen la campanya “Komtoka” per la Setmana Europea de Prevenció de residus.

Fins al proper 27 de novembre, Andorra i moltes institucions s’han sumat a la Setmana Europea de la Prevenció de residus, una iniciativa que busca sensibilitzar sobre la gestió dels residus, fomentar accions sostenibles i, fins i tot, ajudar a canviar el comportament de consum dels ciutadans. Per aquest motiu, el Comú de la Massana i d’Ordino s’han unit per a potenciar l’ús de la deixalleria de les Valls del Nord sota la campanya KOMTOKA.

Aquesta campanya té com a objectiu allargar la vida dels objectes, per a seguir amb l’economia circular i entre tots contribuir amb el medi ambient. L’acció ha volgut adaptar les Tres R (reduir, reciclar i reutilitzar) per a reutilitzar, reparar i recuperar. Tres “R” que potencien l’ús de la deixalleria, per a que tots els ciutadans de les parròquies de les Valls del Nord tinguin present que l’opció no és llençar sinó donar-li una segona vida als seus objectes.

De la mà de Pirinenca de Serveis, s’ha desenvolupat un lloc web (https://deixalleriavallsdelnord.ad/) on la deixalleria podrà publicar els objectes que molts ciutadans han portat i que encara tenen vida útil. S’ha volgut crear una plataforma digital per a donar més visibilitat a tots aquests objectes i que qualsevol ciutadà pugui consultar els productes disponibles prèviament a visitar la deixalleria.

En paral·lel els comuns estan realitzant accions per a prevenir els residus relacionats amb la indústria tèxtil, ja que és el tema de la Setmana Europea de Prevenció de Residus. A Ordino s’han programat tallers amb roba reciclada, tant a la ludoescola com al Punt Jove. A la Massana s’ha fet un taller per a fer cotons per desmaquillar, a la Casa Pairal, i aquesta tarda de dijous hi haurà un taller sobre com endreçar els cables, al Punt 400.