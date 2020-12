S’obre el termini de presentació de candidatures pels Premis Unicef Andorra 2021

Coincidint amb el 18è aniversari de la seva constitució, l’any 2012, el Comitè Nacional d‘Andorra per l’Unicef va decidir establir els Premis Unicef Andorra. De caràcter bianual, s’ha obert la convocatòria pel 5è Premi Unicef Andorra per ser concedit durant el segon trimestre del 2021.

L’objectiu d’aquest guardó respon al desig de reconèixer la feina que persones i entitats, de manera voluntària i molt sovint anònima, duen a terme a favor dels infants, a Andorra i arreu del món.

Vetllar perquè cap nen ni nena vegin vulnerats els drets que els emparen és la missió que Unicef té encomanada. Per això treballen perquè gaudeixin d’una vida digna, que inclou l’accés a una nutrició saludable, a l’educació, a la sanitat… i protegir-los contra tota mena de discriminació per raó de sexe, raça o discapacitat. Una feina que es veu reforçada per la labor que també en l’àmbit de la infància desenvolupen persones o entitats que volem reconèixer amb aquests Premis Unicef Andorra.

És per això, que aquests premis estan destinats a posar en relleu la labor cultural, social i humana feta per persones, equips de treball i institucions en l’àmbit nacional i internacional, relacionada amb el benestar de la infància i que respongui als valors que promou Unicef.

Es poden concedir a projectes, iniciatives o actuacions que una persona, institució, empresa, emprenedors socials o grup de persones hagi desenvolupat amb els objectius següents:

• Conscienciar i mobilitzar la societat sobre la infància i els seus drets.

• Generar canvis reals en la vida dels infants, ja sigui amb caràcter general (per a tota la infància) o dirigits a un grup en particular.

• Aconseguir millores socials en un sentit ampli i donar prioritat a les orientades a la infància i dirigides a col·lectius menys afavorits o vulnerables.

El premi està obert a la participació de la societat. D’aquesta manera, s’ha obert la convocatòria per a que qualsevol persona o entitat que sigui coneixedora d’algun projecte, iniciativa o acció social que sigui mereixedora d’aquest guardó pugui presentar la seva candidatura. El formulari de presentació de candidatures està disponible a www.unicef.ad, així com tota la informació sobre la convocatòria i les bases dels premis. El termini de presentació de candidatures s’acaba el 19 de febrer de 2021.

Després de la recepció de totes les candidatures, un jurat, format per membres de la societat civil andorrana i de la Junta d’Unicef Andorra, escollirà el guardonat. El lliurament del premi està previst que es dugui a terme durant el segon trimestre de

2021.

Els guardonats en passades edicions són: Mossèn Ramon Rossell i Manela Mora (2012); Carla Riestra, fundadora de Cooperand (2014); Fundació Ibo i finalista A Simple Aid (2016); Maria Guillamet pel projecte Solidary Wheels i amb A Simple Aid, AUTEA, Mariona Badia i la doctora Maria Giró com a finalistes (2019).

El guardó és una escultura de l’artista andorrà Jordi Casamajor. Els finalistes, en el cas que el Jurat ho decideixi, reben un diploma.