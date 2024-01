Simulacre d’emergència per a preparar la Copa del Món d’esquí alpí de Soldeu

La pista Avet del sector Soldeu de Grandvalira ha estat escenari aquest dimarts d’un simulacre d’evacuació d’un accident per a posar a prova el dispositiu d’emergències de cara a la Copa del Món femenina d’esquí alpí que se celebrarà els dies 10 i 11 de febrer. L’actuació d’avui ha comptat amb la participació d’una quinzena de persones dels diferents equips especialitzats, tot i que durant l’esdeveniment formaran part del protocol d’emergència un total de 30 persones entre serveis mèdics de pistes, SUM, Protecció Civil i professionals a càrrec de l’helicòpter medicalitzat, coordinats per les responsables dels dispositius, Laura Sánchez i Sílvia Mandicó; el director de cursa, Santi López, i la sots cap de pisters, Bibi Griera.

En concret, l’exercici s’ha dut a terme al mur final de la pista Avet, un dels punts més exigents i conflictius del traçat. Durant el simulacre s’ha pogut observar que els primers a intervenir en un accident són els pisters, encarregats de decidir si s’activen els equips mèdics, formats cadascun per un metge i un infermer. L’equip mèdic, al seu torn, decideix quin recurs d’evacuació es posa en marxa segons la gravetat del corredor: per pista fins al centre mèdic de referència d’El Tarter o fins al punt d’aterratge de l’helicòpter situat a l’aparcament d’El Tarter. En cas de gravetat, des d’aquí es faria el trasllat en helicòpter a l’hospital.

El director de cursa, Santi López ha explicat que aquesta actuació “és molt important per a analitzar i comprovar tots els processos i detectar possibles errades i punts de millora en cas d’incident real i assistir l’esquiador amb les millors garanties”. La responsable del dispositiu, Laura Sánchez ha comentat que “és una ocasió per a activar els equips, posar-los en tensió i fomentar la cohesió per tal que l’evacuació es faci de manera àgil i eficaç”. Per la seva part, al capdavant dels pisters, Bigi Griera ha indicat que el simulacre ha implicat a un accidentat per factura de tíbia i que els equips han procedit a evacuar-lo el més ràpid possible amb seguretat i seguint tots els passos pertinents.





Dispositiu de seguretat liderat per Protecció Civil

L’equip mèdic de pistes és només una part de l’ampli dispositiu de seguretat amb què comptarà l’esdeveniment. D’una banda, voluntaris de la Creu Roja s’encarregaran de qualsevol necessitat mèdica que pugui tenir el públic i les persones que ompliran les grades, mentre que fora de les pistes es disposa d’un dispositiu de Protecció Civil que coordinarà els recursos per a garantir la seguretat viària, la seguretat pública i que els accessos i els aparcaments estiguin en perfecte estat. Hi participaran efectius de la Policia, dels Bombers, dels Banders, de l’àrea de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX), del Servei de Circulació comunal i personal de seguretat privada.