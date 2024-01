Roger Puig, 14è al segon gegant de la Copa del Món, a Veysonnaz

Roger Puig, esquiador andorrà de para esquí (FAE)

L’esquiador de para esquí, Roger Puig, ha disputat avui dimarts un segon gegant corresponent a la Copa del Món de Veysonnaz (Suïssa). L’andorrà ha estat 14è. Puig ha fet una primera mànega “prou bona”, segons han indicat des del seu equip, amb alguns errors que li han fet perdre temps, tot i que en general la baixada ha estat correcta. A la segona, però, no ha acabat de trobar el ritme i això l’ha perjudicat.

El traçat no ha jugat a favor del corredor del Principat. Era una pista amb canvis ràpids on Puig ha patit una mica més, per la qual cosa ha perdut temps. Demà dimecres, torn per a l’eslàlom. La Copa del Món es tancarà el dijous amb el supergegant.