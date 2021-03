6 idees de pentinats per a cabells curts

Moltes vegades, pensem que portar els cabells curts és sinònim d’anar pentinades sempre de la mateixa manera. Que si no hi ha matèria amb la qual treballar, hem de resignar-nos a lluir-lo, simplement, “ben pentinadet”. Però la veritat és que hi ha moltes opcions que, de manera fàcil i ràpida –segons la teva destresa i pràctica–, et permetran estrenar look tantes vegades com vulguis. Trenes, trosses, cuetes… hi ha moltes opcions de pentinats per a cabells curts, com comprovaràs en aquest vídeo.

1 bob, 6 pentinats… o més!

L’autora d’aquest tutorial és la bloguera canadenca Alanna Durkovich, que va obrir la pàgina Xander Vintage el 2013. Des de llavors, el seu estil atrevit i singular li han permès guanyar seguidors i popularitat, arribant a col·laborar amb importants marques i mitjans de comunicació.

Amb l’icònic tall bob com un dels seus senyals d’identitat, aquesta apassionada de la moda demostra, a través de les xarxes socials, que la versatilitat és la seva especialitat: looks senzills, sofisticats, originals… et sorprendrà veure quantes possibilitats hi ha!

En el vídeo que hem seleccionat, Alanna presenta sis pentinats molt senzills per al dia a dia, encara que poden adaptar-se també per a ocasions més especials. El seu secret per a aconseguir variacions sobre un mateix look és jugar amb el serrell –recollint-lo o deixant-lo solt–, amb la textura –llisa o ondulada– i amb els accessoris, la tendència del moment. Així, tu també pots fer les teves pròpies combinacions per a crear nous pentinats per a cabells curts que deixin a tots amb la boca oberta.

Ja saps… si volies tallar-te el cabell, però no t’atrevies per por de no saber pentinar-lo, t’acabes de quedar sense excusa.

