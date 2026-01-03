Ses Majestats visiten les estacions de muntanya de Ferrocarrils

El Rei Gaspar repartint caramels en una estació d'esquí (Govern.cat)
Els Reis d’Orient també visitaran les estacions de muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC Turisme). La primera en rebre’ls serà Port Ainé, aquest diumenge, 4 de gener. Ses Majestats gaudiran durant el dia d’una jornada festiva, esquiant per l’estació i repartint somriures al Parc Lúdic. A la tarda es farà una xocolatada a la terrassa de l’Hotel de Port Ainé i, tot seguit, s’organitzarà una baixada de torxes.

També diumenge, l’estació de Vallter celebrarà un taller infantil per a crear fanalets de Reis, on els més petits de l’estació podran construir i decorar el seu propi fanalet per a esperar l’arribada dels Reis Mags. El dilluns, 5 de gener, Vallter rebrà la visita del patge reial, que arribarà amb una bústia perquè tots els nens i nenes puguin entregar la seva carta als Reis.

A la resta d’estacions, els Reis hi arribaran el dilluns, dia 5 de gener. A Vall de Núria, ho faran a partir de les 18.25 h, amb un descens per les pistes amb llum, música i foc. Mitja hora més tard, seran rebuts al santuari, on visitaran la Mare de Déu i rebran les cartes. Abans de l’arribada de Ses Majestats, per a amenitzar l’espera, a les 16 h hi haurà una xocolatada a l’edifici de Sant Josep i, a les 17.30 h, un espectacle infantil.

Pel que fa a La Molina, a partir de les 17h, a la Pista Llarga, l’estació oferirà activitats com animació infantil amb malabars i una xocolatada. Cap a les 18.30h, quan comenci a caure la nit, Ses Majestats baixaran per la muntanya acompanyats d’un seguit d’esquiadors amb torxes, il·luminant les pistes en un moment màgic fins a arribar al peu de Pista Llarga, on se celebrarà la recollida de regals.

Per la seva banda, Ses Majestats els Reis d’Orient arribaran a Espot Esquí el dilluns, 5 de gener, a la tarda, per a celebrar la popular baixada de torxes i saludar els nens i nenes que siguin a la base de l’estació. La visita reial culminarà una jornada intensa a Espot Esquí, que aquell dia acollirà la 14a edició de l’Espot Tamarro Race, una cursa popular, gratuïta i apta per a tots els nivells que transcorre per pista blava. Durant tot el recorregut de l’eslàlom, les persones participants hauran de sortejar les portes i altres sorpreses.

Finalment, l’estació de Boí Taüll donarà també la benvinguda, dilluns, als Reis d’Orient, que faran acte de presència a l’estació per a repartir màgia entre els infants, que es podran fotografiar amb ells i entregar-los la seva carta.

