Catalunya es prepara per les properes nevades en cotes baixes

By:
On:
In: Pirineu
Una carretera catalana nevada (Govern.cat)
Una carretera catalana nevada (Govern.cat)

Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d’alerta el Pla especial d’emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT), atès la previsió de nevades a cotes baixes (fins a 200 metres) durant els dies 4 i 5 de gener (diumenge i dilluns vinents). De la seva banda, el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), ha informat que s’iniciarà l’episodi de neu el diumenge al final del dia i s’allargarà fins a la nit de dilluns. Començarà per Ponent i afectarà una àmplia extensió del territori, especialment la Catalunya Central i al Prelitoral, amb cota fins i tot per sota dels 200 metres i en alguns punts a cota 0. Tot i això, no seran precipitacions abundants.

Pel que fa a les acumulacions, es preveu que:

  1. A la Catalunya Central, Prepirineu Central, interior del Prelitoral i zones interiors del Vallès: més de 2 cm per sobre dels 400 m i arribar puntualment als 5 cm per sobre dels 600 m.

  2. A la resta del territori, especialment Ponent, Terres de l’Ebre i Litoral, les nevades seran disperses, febles i amb acumulacions poc significatives, tot i que podran produir-se a qualsevol cota.

  3. Durant la tarda i nit de dilluns, la nevada quedaria restringida principalment al Litoral i Prelitoral Central, amb una cota lleugerament més alta, i podria afectar punts elevats del Barcelonès (Collserola, Tibidabo) i de la Serralada Litoral, sense afectar de manera generalitzada les zones més baixes ni la línia de costa.

Per aquest motiu és important fer seguiment de les previsions meteorològiques i estar preparats. Des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) s’ha contactat amb tots els ajuntaments per a informar de l’activació del pla i demanar la mobilització dels recursos necessaris. Es farà seguiment de totes les incidències i convocarà quan s’escaigui una nova reunió del Comitè Tècnic del pla NEUCAT.

Per a assegurar una cavalcada de Reis segura i sense incidències, Protecció Civil de la Generalitat recorda la importància de prendre certes mesures d’autoprotecció tant per a la ciutadania que assisteix a l’esdeveniment com als ajuntaments responsables de la seva organització. Tots els consells estan recollits al web dedicat a aquestes festes: https://interior.gencat.cat/nadal.



Alerta amb la mobilitat

Les previsions indiquen que l’episodi de neu coincidirà en unes dates amb molta mobilitat a les carreteres catalanes. Per aquest motiu des de Protecció Civil de la Generalitat es demana avançar els desplaçaments previstos a diumenge dia 4 de gener, i així durant el dia 5 evitar la mobilitat no imprescindible.

El Servei Català de Trànsit indica que poden haver afectacions viàries especialment al centre i oest de Catalunya, amb les següents vies potencialment afectades:

  1. Eix Pirinenc/N‑260 i totes les vies perpendiculars: C‑38, C‑17, C‑16, C‑14, N‑230
  2. Eix C‑25/A‑2 i les vies perpendiculars: C‑37, C‑16, C-59, C‑14, N‑240
  3. També pot quedar afectada l’AP‑2
  4. Xarxa secundària d’aquestes zones

Si s’ha de circular cal anar ben preparats, amb el dipòsit del vehicle ple, els telèfons mòbils carregats, cadenes i roba d’abric. Consultar el kit bàsic d’emergències.

És important consultar l’estat del trànsit i les carreteres abans d’iniciar el trajecte. Es pot consultar a cit.transit.gencat.cat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]