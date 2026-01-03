Catalunya es prepara per les properes nevades en cotes baixes

Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d’alerta el Pla especial d’emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT), atès la previsió de nevades a cotes baixes (fins a 200 metres) durant els dies 4 i 5 de gener (diumenge i dilluns vinents). De la seva banda, el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), ha informat que s’iniciarà l’episodi de neu el diumenge al final del dia i s’allargarà fins a la nit de dilluns. Començarà per Ponent i afectarà una àmplia extensió del territori, especialment la Catalunya Central i al Prelitoral, amb cota fins i tot per sota dels 200 metres i en alguns punts a cota 0. Tot i això, no seran precipitacions abundants.
Pel que fa a les acumulacions, es preveu que:
- A la Catalunya Central, Prepirineu Central, interior del Prelitoral i zones interiors del Vallès: més de 2 cm per sobre dels 400 m i arribar puntualment als 5 cm per sobre dels 600 m.
- A la resta del territori, especialment Ponent, Terres de l’Ebre i Litoral, les nevades seran disperses, febles i amb acumulacions poc significatives, tot i que podran produir-se a qualsevol cota.
- Durant la tarda i nit de dilluns, la nevada quedaria restringida principalment al Litoral i Prelitoral Central, amb una cota lleugerament més alta, i podria afectar punts elevats del Barcelonès (Collserola, Tibidabo) i de la Serralada Litoral, sense afectar de manera generalitzada les zones més baixes ni la línia de costa.
Per aquest motiu és important fer seguiment de les previsions meteorològiques i estar preparats. Des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) s’ha contactat amb tots els ajuntaments per a informar de l’activació del pla i demanar la mobilització dels recursos necessaris. Es farà seguiment de totes les incidències i convocarà quan s’escaigui una nova reunió del Comitè Tècnic del pla NEUCAT.
Per a assegurar una cavalcada de Reis segura i sense incidències, Protecció Civil de la Generalitat recorda la importància de prendre certes mesures d’autoprotecció tant per a la ciutadania que assisteix a l’esdeveniment com als ajuntaments responsables de la seva organització. Tots els consells estan recollits al web dedicat a aquestes festes: https://interior.gencat.cat/nadal.
Alerta amb la mobilitat
Les previsions indiquen que l’episodi de neu coincidirà en unes dates amb molta mobilitat a les carreteres catalanes. Per aquest motiu des de Protecció Civil de la Generalitat es demana avançar els desplaçaments previstos a diumenge dia 4 de gener, i així durant el dia 5 evitar la mobilitat no imprescindible.
El Servei Català de Trànsit indica que poden haver afectacions viàries especialment al centre i oest de Catalunya, amb les següents vies potencialment afectades:
- Eix Pirinenc/N‑260 i totes les vies perpendiculars: C‑38, C‑17, C‑16, C‑14, N‑230
- Eix C‑25/A‑2 i les vies perpendiculars: C‑37, C‑16, C-59, C‑14, N‑240
- També pot quedar afectada l’AP‑2
- Xarxa secundària d’aquestes zones
Si s’ha de circular cal anar ben preparats, amb el dipòsit del vehicle ple, els telèfons mòbils carregats, cadenes i roba d’abric. Consultar el kit bàsic d’emergències.
És important consultar l’estat del trànsit i les carreteres abans d’iniciar el trajecte. Es pot consultar a cit.transit.gencat.cat